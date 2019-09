Roma-Atalanta, le ultimissime sulle probabili formazioni

Tra le gare in programma domani spicca Roma-Atalanta. Fonseca dovrebbe schierare i suoi con il 4-2-3-1: Pau Lopez in porta, Spinazzola, Smalling, Fazio e Kolarov nella linea difensiva; Cristante e Veretout in mezzo al campo con Kluivert, Pellegrini e Mkhitaryan alle spalle dell’unica punta Dzeko. Gasperini sarebbe propenso a rispondere col 3-4-2-1 con Gollini tra i pali, Toloi, Djimsiti e Masiell nel pacchetto arretrato; Hateboer, De Roon, Freuler e Arana a centrocampo; Gomez e Ilicic a supporto di Duvan Zapata. Appuntamento alle 19:00. A seguire le probabili formazioni:

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Smalling, Fazio, Kolarov; Cristante, Veretout; Kluivert, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore: Fonseca.

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Djimsiti, Masiello; Hateboer, de Roon, Freuler, Arana; Gomez, Ilicic; Zapata. Allenatore: Gasperini.

Foto: Daily Star