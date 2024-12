Roma-Atalanta, le formazioni ufficiali

Qui di seguito le formazioni ufficiali del Monday match di Serie A, Roma-Atalanta. Ci sono Hummels e Dybala dal primo minuto negli undici dei padroni di casa, assente Pellegrini. Gasperini opta per il tridente offensivo De Ketelaere-Retegui-Lookman, in difesa spazio a Kossounou. I capitolini scenderanno in campo durante la fase di riscaldamento con una maglia dedicata a Edoardo Bove.

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Hummels, N’Dicka; Celik, Konè, Paredes, Cristante, Angelino; Dybala, Dovbyk. All. Ranieri.

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Retegui, Lookman. All: Gasperini

