Roma, Aouar atteso in città nelle prossime ore

Houssem Aouar sarà il primo rinforzo della Roma per la prossima stagione. Era tutto chiaro dallo scorso aprile quando gli accordi erano stati impostati, il duttile centrocampista offensivo classe 1998 era stato già a Roma. Adesso, come riportano i media francesi, Aouar è atteso nelle prossime ore nella Capitale per ufficializzare l’operazione.

Foto: Twitter Lione