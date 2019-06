Roma, annullato il ritiro di Pinzolo. Il comunicato

Mediante un comunicato pubblicato pubblicato sul proprio sito, la Roma ha annunciato di aver cancellato il ritiro di Pinzolo. Ecco, di seguito, il suo contenuto: “L’AS Roma comunica con estremo rammarico che il ritiro di Pinzolo, in programma dal 29 giugno al 7 luglio, è stato cancellato.

Dopo un confronto tra il nuovo allenatore Paulo Fonseca, la direzione sportiva e i dirigenti che compongono il management, è stata presa la decisione di posticipare l’inizio della preparazione estiva a causa dell’incertezza sulla data del primo impegno ufficiale della nuova stagione. È stata creata una casella e-mail dedicata ai tifosi che vorranno mettersi in contatto con il Club. Coloro che dopo l’annuncio del ritiro avevano prenotato presso una struttura in Val Rendena, in una data compresa tra il 29 e il 7 luglio, potranno scrivere a pinzolo@asroma.it inviando i dati di conferma del soggiorno e saranno contattati direttamente dalla Società. Nei prossimi giorni sarà annunciata la nuova data di inizio della preparazione estiva”.

L’#ASRoma comunica con estremo rammarico che il ritiro di Pinzolo è stato cancellatohttps://t.co/bmf8MEok9s — AS Roma (@OfficialASRoma) June 26, 2019

Foto: sito ufficiale Roma