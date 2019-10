Roma, anche Pallotta polemico: “Non sono sicuro di aver visto la stessa partita dell’arbitro”

Il presidente della Roma, James Pallotta, ha espresso il suo disappunto verso l’arbitraggio di Massa su Twitter: “Stanco di questo schifo che ci costa le partite. Troppe volte quest’anno.” Poi ancora Pallotta su Twitter: “Non sono sicuro di aver visto la stessa partita dell’arbitro. Incredibile, Ancora una volta”

Sick and tired of this crap costing us games. Too many times already this year https://t.co/0QLAPCXluV

— Jim Pallotta (@jimpallotta13) October 6, 2019