Brutte notizie per Daniele De Rossi in questo avvio di gara al Via del Mare. Evan Ndicka è stato ammonito all’11’ della gara del Via del Mare dopo aver trattenuto Krstovic. Un giallo pesante. Infatti, il difensore ivoriano era diffidato e salterà la prossima sfida di campionato, ovvero il derby contro la Lazio.

Foto: Instagram Roma