Roma, altro stop: sovraccarico muscolare per il neo-acquisto Smalling

Inizio di stagione non semplice per la Roma per quanto riguarda l’infermeria, soprattutto dopo una stagione come la scorsa. Se Spinazzola pare recuperato dopo la sosta, i giallorossi non potranno contro il Sassuolo ancora disporre dei vari Under, Zappacosta e Perotti, ai quali si potrebbe anche aggiungere un neo-arrivato. Secondo quanto riportato dalla maggioranza dei siti che seguono da vicino la squadra capitolina, infatti, durante l’allenamento di ieri si sarebbe fermato Chris Smalling, che ha accusato un sovraccarico muscolare. Le condizioni del difensore inglese, che si era già candidato per fare il suo esordio dal primo minuto contro i neroverdi, dovranno ora esser valutate fino all’ultimo secondo per capire se il giocatore potrà o meno essere a disposizione del tecnico Paulo Fonseca. Oggi il classe ’89 si allenerà precauzionalmente a parte.

Foto: twitter Roma