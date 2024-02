Roma, allenamento in gruppo per Llorente. Ancora out Karsdorp

Allenamento mattutino per la Roma presso il centro tecnico di Trigoria per preparare la sfida di campionato, in programma sabato con il Monza. Dopo il giorno di riposo concesso da mister De Rossi – fa sapere l’ANSA- è tornato ad allenarsi regolarmente in gruppo Diego Llorente. Il difensore era infatti ai box e indisponibile contro il Torino, a causa del trauma cranico accusato nel play off di Europa League contro il Feyenoord. Ora però il nazionale spagnolo è completamente recuperato e punta ad una convocazione in vista del match con gli uomini di Palladino. Unico assente Rick Karsdorp, ancora alle prese con una noia muscolare.

