Roma, allenamento a porte aperte: ovazione per Dybala, applausi anche per Pellegrini

l 2025 della Roma inizia in un clima di festa. Tantissimi tifosi giallorossi presenti al Tre Fontane: ovazione per Paulo Dybala, applausi anche per il capitano Lorenzo Pellegrini. Partitella in famiglia per i ragazzi di Ranieri. Al termine della gara, la squadra si è radunata in mezzo al campo e il tecnico ha salutato i tifosi: “Grazie a tutti per essere intervenuti, ci fate sentire amati e questa è la cosa più importante. Auguro a tutti voi e alle vostre famiglie un buon 2025 e faremo di tutto per rendervi orgogliosi di noi”.

Foto: Instagram Roma