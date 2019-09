Roma, alle 15 c’è Armenia-Bosnia: sarà Mkhitaryan contro Dzeko

Alle 20:45 di questa sera, la Nazionale di Roberto Mancini scenderà in campo per la sfida alla Finlandia valida per le qualificazioni d Euro 2020. Con Florenzi, Mancini, Cristante e Pellegrini nell’elenco dei convocati, certamente un occhio particolare alla gara lo darà la Roma. I giallorossi, però, già nel pomeriggio avranno una partita internazionale da seguire con attenzione. Alle 15, infatti, l’Armenia del nuovo arrivato Henrikh Mkhitaryan affronterà la Bosnia del vice-capitano Edin Dzeko, che ieri in conferenza stampa ha dato il benvenuto al suo prossimo rivale. I due giocatori sono stati inseriti negli undici ufficiali dai rispettivi commissari tecnici e guideranno dunque i reparti offensivi delle loro Nazionali. Un’occasione singolare per la Roma, che potrà vedere all’opera – da avversari – due dei suoi pezzi pregiati. In attesa di fargli vestire in una gara ufficiale la stessa maglia.

Foto: Hindustan Times