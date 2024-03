Roma, accoltellati e rapinati due tifosi del Brighton nei pressi del Colosseo





Notte di paura a Roma, in via Cavour. Due tifosi del Brighton, un 27enne e un 28enne giunti nella Capitale per assistere alla partita prevista questa sera contro la Roma in Europa League, sono stati aggrediti, accoltellati e rapinati. E’ accaduto poco dopo la mezzanotte di ieri sera. Il gruppo di aggressori si e’ dileguato poco prima dell’arrivo degli agenti e la dinamica non sembra appartenere al mondo ultras.

Ad una prima analisi da parte degli inquirenti, la dinamica non sembra appartenere al mondo ultras. I due supporters si trovano ora ricoverati in codice giallo presso l’ospedale Umberto I e San Giovanni. Sul caso indaga anche la Squadra mobile e la Digos. Foto: Twitter ANSA