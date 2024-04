Torna in campo Tammy Abraham. Al minuto 78′ del derby della Capitale, Daniele De Rossi ha deciso di mandare in campo il centravanti inglese al posto di Paulo Dybala. Un rientro accolto da un grande boato da parte dell’Olimpico. Abraham aveva collezionato la sua ultima presenza il 4 giugno 2023, con la Roma: una vittoria per 2-1 contro lo Spezia, in cui aveva giocato 16 minuti.

Foto: Twitter Roma