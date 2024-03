Roma, Abraham si allena in gruppo. Si ferma Baldanzi nell’Under 21

Giungono aggiornamenti sulle condizioni dei calciatori della Roma. Tommy Abraham, alle prese con una lunga ripresa, si è allenato quest’oggi a Trigoria insieme ai compagni. L’attaccante inglese era stato convocato già per la gara con il Sassuolo e dopo la sosta è possibile rivederlo in campo. Baldanzi invece, convocato in Under 21, ha accusato un problema agli adduttori: salterà domani Italia-Lettonia, come annunciato dal CT Nunziata.

Foto: sito FIGC