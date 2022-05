Roma, 4 legni e solo pari: 1-1 contro il Venezia in 10

È terminata qualche istante fa la gara dell’Olimpico tra Roma e Venezia. I lagunari, già retrocessi in Serie B, hanno strappato un punto ai giallorossi, con il match terminato 1-1.

Il Venezia era subito passato in vantaggio con Okereke, abile a bucare la porta di Rui Patricio con un colpo di testa dopo 50 secondi. Al 19′ traversa colpita da Pellegrini su punizione, mentre al 32′ la svolta del match: Kiyine, già ammonito, rifila un calcione a palla lontana al capitano della Roma e viene espulso. Il Venezia resiste e chiude la prima frazione in vantaggio. Nella ripresa Mourinho rivoluziona la rosa e in quattro minuti Pellegrini e Cristante beccano altre due traverse. Al 76′ il gol del pari di Shomurodov, abile a fiondarsi su una palla vagante in area. Nel finale come in un film la quarta traversa per la Roma, a firma Zalewski. All’ultimo minuto grandi proteste per la Roma per un possibile tocco di mani in area veneta, ma l’arbitro e il Var non assegnano il penalty.

Tre punti persi per i giallorossi, che ora potrebbero essere scavalcati da Atalanta e Fiorentina.

FOTO: Twitter Roma