Roma, 3-1 all’Arezzo in amichevole. A segno Dzeko, Perotti e Kluivert

La Roma batte 3-1 l’Arezzo nell’ultima amichevole prima dell’inizio del nuovo campionato. I giallorossi si sono imposti grazie ai gol di Edin Dzeko, Diego Perotti e Justin Kluivert, di Belloni (su rigore) la rete della bandiera per la compagine toscana. Buone indicazioni per la squadra di Paulo Fonseca a una settimana dall’esordio in Serie A contro il Genoa.

Foto: Twitter ufficiale Roma