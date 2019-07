Roma, 12-0 al Tor Sapienza in amichevole. Fonseca: “Sensazioni positive. L’obiettivo…”

Esordio a suon di gol per la nuova Roma di Paulo Fonseca. Nella prima amichevole stagionale, disputata a Trigoria contro i dilettanti del Tor Sapienza, i giallorossi sono andati a segno 12 volte. Il tecnico giallorosso è intervenuto ai canali ufficiali del club dopo la gara: “Le prime sensazioni? Sono molto buone. L’obiettivo principale era trasferire in campo le idee su cui abbiamo lavorato in questi giorni. Per quanto il livello non fosse elevato, i giocatori hanno messo in pratica quanto avevamo provato. Ho visto delle idee, delle intenzioni collettive da parte della squadra, sono soddisfatto di quello che ho visto. Ovviamente c’è ancora tanto da lavorare. Abbiamo optato per due formazioni diverse, per dare modo a tutti di giocare. Alcuni giocatori hanno giocato fuori ruolo, ma le risposte sono state positive. Ci sono cose da migliorare. Questo è un modo complesso di giocare a calcio, ma già si nota una ricerca di gioco e di fare quello che noi chiediamo alla squadra. Questa settimana rientrano alcuni nazionali, arriveranno altri giocatori, ma chi ha lavorato fino ad ora lo ha fatto con molta applicazione. Entusiasmo nell’ambiente, con i calciatori disposti a tornare prima dalle vacanze? Questo tipo di disponibilità deve esserci sempre nei nostri calciatori, che siano tutti impegnati nel cercare di applicare i dettami tattici. Il livello di esigenza da parte mia e dello staff è alto, mi sembra che i calciatori lo abbiano capito. Chi non lo avesse capito, avrà difficoltà nel far parte di questa squadra. Ho avvertito in questi primi giorni entusiasmo e disponibilità”.

Foto: Twitter ufficiale Roma