Rolfes (ds Leverkusen): “Tah? Non c’è nessuna offerta accettabile”

Ito ne avrà per un paio di mesi dopo un infortunio al metatarso e proprio per questo il Bayern Monaco è tornato sul mercato dei difensori. Stando a quanto riferito da Kicker, Jonathan Tah risulta essere ancora il primo obiettivo. Sul tema si è espresso Simon Rolfes , direttore sportivo del Bayer Leverkusen: “Non c’è nessuna offerta accettabile da parte nostra che corrisponda al valore del giocatore, perché Tah è un giocatore molto importante per noi. Non c’è stato alcun problema tra Jonathan Tah e il club, né con i suoi compagni di squadra”.

Foto: Instagram Tah