Rolfes (ds Leverkusen): “Tah? La porta del rinnovo non è chiusa”

Raggiunto dal Kölner Stadt-Anzeiger, Simon Rolfes parla in modo chiaro e definitivo riguardo il futuro di Jonathan Tah, almeno per quanto riguarda il mercato di gennaio: “Non abbiamo intenzione di vendere Jona in inverno”, ha detto sul futuro del difensore tedesco.

Il direttore sportivo del Bayer Leverkusen oggi ha ribadito anche la volontà del club di provare a trovare un accordo per il rinnovo: “Nel calcio ci possono sempre essere novità. Al momento la situazione è questa, ma non abbiamo mai escluso nulla. La porta non è chiusa”.

Foto: Instagram Tah