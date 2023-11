Rolfes (ad Leverkusen): “Liverpool su Wirtz? Nessuno ci ha contattato e non c’è bisogno di farlo”

Simon Rolfes, amministratore delegato del Bayer Leverkusen, è stato chiaro sul futuro di Florian Wirtz, recentemente accostato al Liverpool che, secondo i taboid inglese, avrebbe messo sul piatto per lui 92 milioni di euro. Di seguito le parole riportate da Kicker: “Nessuno ci ha contattato e nessuno ha bisogno di farlo. Per noi non è affatto un problema, non serve che venga nessuno. Certe cifre? No, siamo una squadra di calcio…”.

Foto: Instagram Wirtz