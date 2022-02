Rojas: “Il Bologna non ha mai smesso di cercarmi”

Conferenza stampa di presentazione di Luis Rojas al Bologna. Ecco i punti cruciali: “Il Bologna si è sempre interessato a me, anche prima di venire in Italia. Quando sono andato a Crotone, i contatti non si sono mai fermati. Ora sono qui e darò il massimo. Sono un trequartista tecnico e mi piace attaccare e giocare molto. A Crotone non so cosa non abbia funzionato. Mi sono sempre allenato al massimo, sto bene fisicamente, ma le scelte non dipendevano da me. Vidal per me è un punto di riferimento. Mi hanno parlato bene di Mihajlovic, dà spazio ai giovani e questo è molto importante.”

FOTO: Profilo Instagram Bologna