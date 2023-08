Rogerio: “Il Wolfsburg è un passo importante. Sono convinto di aver preso la decisione giusta”

Dopo sette anni al Sassuolo, Rogerio cambia casacca: è un nuovo giocatore del Wolfsburg. Il giocatore, nel giorno dell’ufficialità in biancoverde, ha parlato ai taccuini del sito ufficiale della formazione tedesca: “Sono molto contento del mio trasferimento al Wolfsburg. È un passo importante per me e sono convinto di aver preso la decisione giusta per me e per la mia carriera. È una grande sfida mettermi alla prova in Bundesliga ed è davvero un onore per me poter indossare i colori del Wolfsburg”.

Foto: Instagram Wolfsburg

Foto: