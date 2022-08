Roger Milla sta con Koulibaly: “La Coppa d’Africa merita rispetto. Si gioca a gennaio non per capricci, ma per il clima”

Roger Milla, stella della nazionale del Camerun che allietò Italia ’90 con i suoi gol e le sue esultanze storiche, ha fatto eco alle parole di Kalidou Koulibaly, in merito alla Coppa d’Africa, rispondendo alle insinuazioni di De Laurentiis (qui per leggerle), che non vuole più compare calciatori africani perché quando c’è la Coppa d’Africa saltano quasi una stagione.

Queste le parole di Milla: “Koulibaly ha ragione. La Coppa d’Africa merita rispetto, non è giusto parlare in quei toni. Il «basta africani» ha avuto il sapore dell’offesa anche per i tanti napoletani vittime negli stadi italiani di tanti cori di discriminazione razziale. La Coppa d’Africa a gennaio non è un capriccio, è così dal 1956, per via delle condizioni climatiche. Provate a giocare a giugno-luglio in Africa del nord o centrale. Solo il Sudafrica potrebbe ospitare una competizione in quei mesi e non mi sembra giusto. Ha ragione Koulibaly, meritiamo rispetto”.

foto: logo coppa d’Africa