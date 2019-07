Rog: “A Cagliari per giocare con continuità, qui progetto interessante. Sul Napoli…”

In casa Cagliari è stato presentato Marko Rog, nuovo centrocampista rossoblu prelevato dal Napoli. Queste le sue dichiarazioni in conferenza stampa: “Vengo qui perché mi è piaciuto il progetto della società e per quello che ha detto il direttore. Ho bisogno di giocare con continuità, spero di farlo qui al Cagliari. Come sto? Bene, mi sono allenato fino a qualche giorno fa con il Napoli: ho perso qualche giorno per via della burocrazia, ma sto bene. Cosa mi ha detto Bradaric? Sia Filip che Pajac sono miei amici, sono felice di averli ritrovati qui. Napoli è stata la prima squadra al di fuori della Croazia, non è stato tutto semplice. Ho fatto tante presenze, ma giocando poco non è facile. A Siviglia sono stato pochi mesi, ci sono state diverse situazioni come il cambio di allenatore, ma ora è il passato. Il mio ruolo? Mi sento una mezzala, sono pronto a giocare in quel ruolo. Pavoletti? Mi ha parlato bene dei compagni e dell’ambiente, è stato importante nella mia scelta. Se sono pronto già per la gara con il Chievo di oggi? Ho parlato con il mister, non credo che scenderò in campo, ma dipende dal mister. Conosco Maran e il suo tipo di calcio, è una brava persona. Se ho sentito Srna? Certo, mi dispiace che non sia rimasto ancora qua”.

Foto: Cagliari Twitter