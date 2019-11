Salvo clamorose sorprese, sarà lontano dall’Italia il futuro di Jack Rodwell. Il centrocampista inglese nelle scorse settimane è stato valutato a lungo dalla Roma, ma il club capitolino – su intuizione di Fonseca – alla fine ha preferito puntare su Mancini in mediana per sopperire ai tanti infortunati. E negli ultimi giorni su Rodwell è piombato il Parma, come raccontato: il classe ’91, svincolato dopo l’ultima esperienza con il Blackburn, la settimana scorsa si è allenato a Collecchio per un provino, ma anche stavolta – come accaduto in precedenza con i giallorossi – il club ducale ha preferito non tesserarlo in seguito a qualche problemino durante gli allenamenti. Rodwell, la Serie A non apre: dopo la Roma, anche il Parma dice no.

Foto: footballleagueworld