RODRYGO SUPERSTAR, IL GENIO CHE LASCIA “SENZA PAROLE”

Il Real Madrid ieri sera ha conquistato l’accesso alla finale, grazie alla rimonta contro il Manchester City, e tra i protagonisti della serata del Bernabeu non poteva mancare lui Rodrygo. Il brasiliano che ha segnato una doppietta si è confermato indispensabile per Carlo Ancelotti, con una partita da applausi meritandosi il premio di migliore in campo.

L’ex Santos non ha tradito le attese, ed è stato una vera autentica superstar dimostrando di essere un fuoriclasse assoluto e un predestinato, e Carlo Ancelotti se lo tiene stretto. Rodrygo con la sua doppietta di ieri sera, è a quota cinque gol in questa edizione della Champions League superando cosi le due precedenti che lo avevano visto siglare una singola rete nella scorsa edizione, mentre quattro nella stagione 2019/2020 di cui ben tre siglate nella sfida del 6 novembre del 2019 contro il Galatasaray nella fase a gironi, diventando il secondo giocatore più giovane a siglare una tripletta nella massima competizione europea, alle spalle di una figura leggendaria per il Real ovvero Raùl.

Se Klopp nella finale di Parigi del 28 Maggio si presenterà con Mohamed Salah, Carlo Ancelotti risponderà con Rodrygo in quella che si preannuncia essere una sfida tutta di velocità e classe, sotto la Torre Eiffel.

FOTO: Rodrygo-Twitter-personale