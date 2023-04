Rodrygo spiega l’esultanza: “Volevo imitare il mio idolo Cristiano Ronaldo”

La doppietta di Rodrygo ha permesso al Real Madrid di vincere anche a Londra contro il Chelsea e conquistare il pass per la semifinale di Champions League, dove i Blancos affronteranno la vincente tra Bayern Monaco e Manchester City. Particolare curiosità ha suscitato l’esultanza del talento brasiliano dopo la rete del 2-0. Intervenuto ai microfoni di Movistar ne ha così parlato: “Non so come spiegarlo, ma in Champions riusciamo a esprimerci al meglio. È speciale. Quando ho segnato mi è venuto in mente di imitare il mio idolo, Cristiano Ronaldo. Poter giocare in questo grande club, il migliore al mondo, è un vero piacere”.

Foto: Instagram Real Madrid