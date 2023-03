Rodrygo: “Sarebbe un onore avere Ancelotti come ct del Brasile. Ha vinto tutto”

L’attaccante brasiliano Rodrygo del Real Madrid ha rilasciato un’intervista a Globo Esporte in cui ha parlato della possibilità di avere Carlo Ancelotti come ct del Brasile. L’attuale tecnico dei blancos, più volte, è stato accostato alla Seleção. Alcune parole del ventiduenne: “Ancelotti ha esperienza e ha vinto tutto. Sa come gestire un gruppo, il che è molto importante. A volte un allenatore non deve essere il migliore tatticamente, perché la squadra già corre per lui. Gestisce molto bene lo spogliatoio e questo fa la differenza. Rende tutto semplice e non inventa troppe cose. Fa quello che deve essere fatto”.

Foto: Instagram Rodrygo