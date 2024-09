Rodrygo, rabbia per l’esclusione dalla lista dei candidati per il Pallone d’Oro: “Meritavo di esserci”

Qualche giorno fa è stata diramata la lista dei 30 calciatori candidati alla vittoria del Pallone d’Oro 2024. Il nostro campionato sarà rappresentato da Lautaro Martinez e Chalanoglu (Inter), Lookman (Atalanta), Dovbyk e Hummels (Roma). A grande sorpresa tra gli esclusi, oltre a De Bruyne e Musiala, c’è anche Rodrygo. Come riportato da ESPN, il giocatore del Real Madrid non ha preso molto bene la mancata inclusione nei 30 candidati. Queste le sue parole: “Ero arrabbiato. Meritavo senza dubbio di esserci. Non voglio sminuire i giocatori che ci sono, ma non dovevo essere escluso. È stata una sorpresa”.

Foto: Instagram Real