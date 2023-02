Rodrygo: “Prima di passare al Real era tutto fatto con il Barcellona”

Intervistato da Goal.com, l’attaccante brasiliano, Rodrygo Goes in forza al Real Madrid, ha parlato di alcuni retroscena del suo passato e delle gioia dopo la vittoria del Mondiale per Club con i Blancos.

Ecco le sue parole: “Voglio vincere sempre, il mio rapporto con Ancelotti è molto buono. Pallone d’Oro? E’ un obiettivo, ma non ci penso ora. Mondiale per Club? Se me l’avessero detto non ci avrei creduto, voglio vincere molto di più”.

Sul passaggio al Real Madrid: “Quando mio padre mi ha dato la notizia, racconto sempre questa storia. Avevo due maglie: una del Barça e una per il Real Madrid e dovevo scegliere. È stato molto facile per me. Anche se era tutto fatto col Barcellona, è stata una sorpresa, non mi aspettavo che arrivasse il Real Madrid, è stato uno spavento ma poi è stato uno dei momenti più felici della mia vita”.

Foto: Instagram personale