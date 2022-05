Rodrygo: “Non ho parole per spiegare quello che sto provando ora”

La sua doppietta ha ridato linfa vitale al Real Madrid, con Benzema che ha poi completato l’opera. Ecco le dichiarazioni di Rodrygo ad Amazon Prime Video: “Mi sento molto bene e molto felice, non ho parole per spiegare quello che sto provando ora. Sono onorato di giocare nel Real Madrid, mi godo questo momento. Quello che mi dice e mi fa sentire Ancelotti fa la differenza, sia che giochi titolare sia che entri a gara in corso“.

Foto: Twitter Real Madrid