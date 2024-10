Rodrygo: “Neymar sta migliorando. Spero di vederlo presto in Nazionale”

Rodrygo asso del Real Madrid, ha parlato a TNT Sports Brasil, soffermandosi sulle condizioni di Neymar e ha dichiarato: “Lo voglio al più presto e so che sta migliorando giorno dopo giorno. Ha ricominciato ad allenarsi con il gruppo, ora dobbiamo solo aspettare e sperare che stia bene. Spero che possa essere convocato per i prossimi impegni di novembre.” Quando gli è stato chiesto se conoscesse la data del ritorno di Neymar, ha risposto: “No, non lo so. Se lo sapessi, ve lo direi, ma davvero non lo so”.

Foto: Instagram Real