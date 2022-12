Rodrygo: “Neymar è il mio idolo. Mi consiglia come muovermi nel ruolo del 10”

Dopo aver sostituito Neymar nel ruolo di trequartista, Rodrygo è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Di seguito le sue parole: “Neymar? E’ il mio idolo, sono onorato di giocare al suo posto. Anche se ora è fermo ai box, mi aiuta sempre, mi consiglia come muovermi nel ruolo del 10. Si fida di me, le sue parole mi trasmettono fiducia. Mi ha detto di non pensare a quanto successo col Camerun, di lasciarmelo alle spalle e guardare avanti. Modric? A Madrid parliamo spesso, gli chiedo consigli e osservo il suo modo di muoversi. E’ un punto di riferimento”.

Foto: Instagram personale