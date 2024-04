Rodrygo: “Nel 2017 avevo praticamente firmato per il Liverpool. Ma rifiutai alla fine”

Durante l’intervista concessa al The Guardian, l’esterno offensivo del Real Madrid, Rodrygo, ha rivelato un retroscena di mercato: “Nel 2017 avevo praticamente firmato con il Liverpool. L’affare era chiuso per 3 milioni, ma alla fine dissi di no. Decisi di rimanere al Santos, scrivere la storia del club, finire gli studi e poi partire. Anche se l’offerta del Liverpool era tanta roba”.

Foto: Instagram Rodrygo