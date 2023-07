In casa PSG bisogna definire il futuro di Kylian Mbappé: l’asso francese è sempre nel mirino del Real Madrid. Ha parlato di lui anche Rodrygo, attaccante dei Blancos che – durante la trasmissione Boleiragem su Sport TV – ha dichiarato: “Si fa il suo nome ogni anno, ogni estate dovrebbe venire al Real Madrid. Spero che alla fine arrivi, ma per ora non sappiamo niente”.

Foto: Twitter PSG