Rodrygo: “Il numero 11 significa tanto per me. Mi ispiro a Gento”

Rodrygo prende la numero 11 del Real Madrid, dopo che per anni ha indossato il 21.

Queste le sue parole sul cambio di numerazione: “Significa molto per me, è un numero che mi piace sin da quando ero piccolo. Mi ispiro a Gento, lui ha vinto 6 Coppe dei Campioni e sarebbe un onore potermi avvicinare a quel traguardo”.

La dote migliore: “La cosa migliore di Vini è che va sempre nell’uno contro uno, ovunque lui si trovi. Il nostro duo lo definirei completo…”.

Foto: Instagram Rodrygo