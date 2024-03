Rodrygo: “Gioco per la Nazionale e il club più grandi del mondo”

Durante l’intervista concessa al The Guardian, l’esterno offensivo del Real Madrid e della Nazionale brasiliana, Rodrygo, ha così parlato: “Oggi gioco per la Nazionale e per il club più grandi del mondo. Se non voglio che queste due cose creino pressione, c’è qualcosa che non va. Non ci sarebbe modo di continuare se non potessi sopportarlo. Non posso mai accontentarmi di perdere. Questa è la mentalità del Real Madrid e della Nazionale. Penso sempre a vincere. Questo è quello che ho in testa.

Devo vincere per accontentare i tifosi brasiliani e il Real Madrid. Tutti hanno un po’ paura. Alcune persone sanno come affrontare la paura meglio di altre. Questa è la differenza. C’è davvero molta pressione. Nel calcio non c’è riposo. Se vinci mercoledì, sei il migliore del mondo. Se perdi domenica sei il peggiore del mondo. Devi avere equilibrio”.

Foto: Instagram Rodrygo