Rodrygo: “Ero certo che avremmo sofferto. Al Bernabeu sarà diverso”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l’attaccante del Real Madrid, Rodrygo, dopo il pareggio per 2-2 contro il Bayern Monaco nella semifinale di andata di Champions League: “In una semifinale di Champions League contro il Bayern Monaco in Germania era certo che avremmo potuto soffrire. Dovevamo restare concentrati e continuare a pensare di poter segnare in ogni momento. Spero di fare gol al ritorno”.

Sul ritorno al Bernabeu: “È diverso giocare in casa, con la nostra gente che ci darà forza. Spero che questo possa essere un vantaggio per noi al ritorno. Succedono sempre cose buone per me in Champions League. Oggi non ho segnato ma ho guadagnato il rigore e sono felice. Spero sempre di fare gol, o fornire assist, o di prendere falli decisivi. Per me l’importante è riuscire ad aiutare la squadra in qualche modo”.

Infine: “Come giocheremo al ritorno? Dipende da ciò che vorrà il mister, oggi ero a sinistra e mi piace tantissimo questo ruolo, mentre Vinicius ha giocato più centrale. Ma comunque ci scambiamo sempre io e lui durante la partita. Non so come giocheremo al ritorno, spesso non sappiamo come scenderemo in campo fino a pochi minuti dall’inizio della partita”.

Foto: Instagram Real