Rodrygo: Da quando sono arrivato al Real Madrid, i miei obiettivi principali erano vincere la Champions League con il Real e poter giocare un Mondiale con il Brasile”

L’ala brasiliana del Real Madrid, ha rilasciato un’intervista a Marca prima di partire per Qatar. Ecco alcune sue dichiarazioni: “Da quando sono arrivato al Real Madrid, i miei obiettivi principali erano due: vincere la Champions League con il Real, cosa che fortunatamente ho già fatto, e poter giocare un Mondiale con il Brasile. In Nazionale mi sento un leader ma pur rimanendo umile. Noi i favoriti? Siamo una grande squadra, ma il Mondiale è imprevedibile, non c’è una vera e propria favorita. L’Argentina è molto pericolosa.”

Foto: Instagram rodrygo