L’attaccante del Real Madrid Rodrygo, uno dei mattatori del club madrileno in questa stagione, ha espresso, ai microfoni di BeIN Sports, la propria volontà di restare nei Blancos. Queste le parole del giocatore brasiliano:

“Amo troppo questo club. Spero di restare sempre qui. Spero che il mio futuro sia sempre qui. Ancelotti? Per me è come un padre” .

Foto: Instagram Real Madrid