Il difensore del Torino, Ricardo Rodriguez, ha parlato a Sky dopo la sconfitta con il Bologna.

Queste le sue parole: “Dobbiamo fare meglio. In partita in occasione del gol di Fabbian abbiamo fatto un errore gravissimo che non deve più succedere. Succede nel calcio ma potevamo segnare. C’era tanto tempo per farlo ma abbiamo sbagliato tanti passaggi facili”.

Foto: Instagram Torino