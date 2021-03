In una intervista al sito ufficiale della Fifa, Ricardo Rodriguez, esterno del Torino e della Nazionale svizzera, ha parlato della lunga corsa alla qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022, e del duello con l’Italia di Mancini.

Queste le parole di Rodriguez: “Sappiamo che l’Italia è la favorita per vincere il girone, ma noi non abbiamo paura. Siamo al loro livello e gli daremo filo da torcere fino alla fine. Sarà una bella sfida per arrivare ai Mondiali”.