Rodriguez in uscita dal Milan: il Psv è sempre più vicino

Ricardo Rodriguez è in uscita dal Milan, chiuso da Theo Hernandez. Negli ultimi giorni si è fatto avanti il Psv, come riferito dalla stampa olandese, a caccia di un terzino con quelle caratteristiche. Il club di Eindhoven spinge per trovare la giusta quadratura, al punto che nelle scorse ore c’è stato un incontro a Casa Milan, ennesima conferma di una svolta imminente.

Foto: Twitter ufficiale Milan