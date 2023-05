Rodrigues (Presidente federcalcio brasiliana): “Ancelotti è ancora il nostro piano A”

Non conclusa ancora la stagione della Liga spagnola, ma ormai definiti i mancati obiettivi raggiunti da parte del Real Madrid di Carlo Ancelotti. Una stagione che ha visto i blancos eliminati dalla Champions League e battuti in campionato dai rivali blaugrana. Il futuro di Re Carlo è da definire, mentre continua la corte da parte della Nazionale brasiliana. Il Presidente della Federcalcio del Brasile, Ednaldo Rodrigues, è tornato sull’argomento: “Il nostro piano A è ancora ingaggiare Ancelotti. Abbiamo l’impressione che possa funzionare, ovviamente attenderemo la fine della stagione. In lui vediamo una figura che possa portare un progetto non solo per la Nazionale maggiore ma anche per le categorie giovanili”. Ancelotti ha ribadito più volte di voler onorare il contratto in vigore con il Real Madrid, il Brasile sonda anche il terreno nazionale: “Stiamo osservando con attenzione il lavoro di Dorival, Abel Ferreira e Diniz. Abbiamo visto tutto il lavoro importante che hanno fatto e ne osserviamo anche altri che sono importanti e che non cito ma di cui posso dire che sono competenti”.

Foto: Twitter Real Madrid