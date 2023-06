Rodrigues (Federcalcio brasiliana): “Ancelotti è l’allenatore ideale”

Ad AS ha parlato il presidente della Federcalcio brasiliana Ednaldo Rodrigues, che “conferma” la notizia che vi abbiamo dato poche ore fa. Ecco le sue parole: “Quando i giocatori che hanno giocato con Ancelotti dicono che è l’allenatore ideale e quando lo dicono anche quelli che non hanno mai giocato con lui e vorrebbero giocarci tendo a credergli pure io. In questo momento è l’allenatore perfetto per la nazionale brasiliana”.

Foto: ancelotti twitter personale