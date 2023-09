RODRIGO RIQUELME: IL FIGLIO DI MADRID CHE INIZIA A INCANTARE SIMEONE

E’ stato un inizio di Liga positivo per l’Atletico Madrid di Simeone, che si trova al quinto posto in classifica con una gara da recuperare rispetto alle altre, con la sconfitta di Valencia che è al momento l’unica macchia di un avvio che ha visto i “Colchoneros” battere il Real Madrid nel derby. A sostegno della bontà di quanto fatto fin qui, i numeri non mentono: terzo miglior attacco della Liga con due gare in meno rispetto al Barcellona primo della classe. Anche la fase difensiva fa ben sperare Simeone e il suo staff, con solamente cinque reti subiti in sei gare, per la difesa al momento meno battuta della competizione. Un bilancio più che positivo condito da quattro successi, un pareggio e una sola sconfitta in questo avvio. Dopo la battuta d’arresto di Valencia e il pareggio in Champions League firmato Provedel , la reazione di Griezmann e compagni è stata imponente: prima la vittoria nel derby, poi il successo in trasferta con l’Osasuna, dove a brillare è stata la stella del classe 2000 Rodrigo Riquelme. Entrato al minuto 67’, ha segnato poco meno di un quarto d’ora dopo la rete del 2-0, mettendo al sicuro il successo dei “Colchoneros”. Dal 2010 tra le fila giovanili dell’Atletico, prima di tornare a Madrid il giovane si è formato tramite esperienze in contesti minori. Il prestito in Championship nella stagione 2020-2021, dove tra le fila del Bournemouth supera quota quindici presenze, al termine di un campionato in cui il club inglese vede interrotta la sua corsa alla Premier League al primo turno di playoff. Poi l’esperienza al Mirandes in Liga 2, dove trova più minuti in campo e maggiore impatto in termini di numeri: con sette gol e dodici assist è evidente il miglioramento rispetto all’annata inglese, nel corso della quale era arrivata una sola rete. Il salto tra i grandi arriva proprio la scorsa stagione, quando il nativo di Madrid passa in prestito al Girona: 34 presenze condite da quattro gol e quattro assist, al termine di un campionato che vede il neopromosso Girona lottare per l’Europa per lunghi tratti della stagione, salvo poi crollare nel finale concludendo al decimo posto in classifica, a sole quattro lunghezze da un posto in Conference League. Da un punto di vista tecnico ciò che spicca nel ragazzo è sia la qualità nel controllo del pallone che la velocità di esecuzione delle giocate, elementi che gli consentono di giocare sia sul fronte sinistro dell’attacco che come trequartista o seconda punta. La rapidità di piedi e di pensiero gli consentono numerosi vantaggi nelle situazioni di uno contro uno, in cui può cambiare direzione più volte eludendo la pressione avversaria. Ciò che è emerso nella stagione al Girona è stata una crescita dal punto di vista offensivo, sia in termini di precisione davanti alla porta che come numero di conclusioni tentate per partita. In una rosa che vede un reparto offensivo composto da elementi come Griezmann, Morata, Depay o Correa, il giovane attaccante dovrà sfruttare al meglio le occasioni concesse da Simeone, che sta dimostrando grande fiducia nei suoi confronti. In questo senso il primo centro stagionale con l’Osasuna è un segnale importante per la fiducia di Diego Pablo Simeone.

Foto: Instagram Riquelme