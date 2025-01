RODRIGO MORA, “EL NUOVO MODRIC” CHE INCANTA IL PORTO

Rodrigo Mora, un nome che sentiremo a lungo nei prossimi anni. Il più giovane esordiente nel campionato portoghese (a 15 anni e 255 giorni): secondo match da titolare e secondo gol per lui nel 4-0 del Porto al Boavista. Sono bastati 220 minuti al giovane talento per far scoccare la scintilla: un gol e un assist nelle prime cinque brevi apparizioni. Schierato dal primo minuto timbrare due volte il cartellino e sfornare due assist. Un impatto clamoroso tale da guadagnarsi il nome di “El Nuovo Modric”.

168 centimetri di dribbling e velocità, caratteristiche che lo portano ad essere impiegato sia sui due versanti del fronte offensivo che tra le linee in posizione centrale, sfruttando anche la capacità di poter rifornire le punte. Capocannoniere della Youth League (finita per il Porto nella semifinale persa ai rigori col Milan) e quello di bomber dell’Europeo Under 17, concluso dai lusitani al secondo posto dietro l’Italia. Il tutto senza dimenticare il record di precocità stabilito con l’esordio a 15 anni e 255 giorni in un campionato pro, in occasione del match del team B del Porto in seconda divisione dello scorso gennaio 2023 (ingresso in campo nel finale nell’1-1 contro il Tondela). La promozione è arrivata a settembre, con le prime due convocazioni ed il relativo impiego sia in Europa League contro il Bodø/Glimt e nella Liga Portugal 1 contro l’Arouca. Quindi il finale 2024 scoppiettante, con tre reti nelle ultime tre sfide nel tris di affermazioni conseguite dai biancoblù piegando Estrela Amadora, Moreirense e Boavista.

Compirà 18 anni il prossimo 5 maggio, ma il Porto ha già pensato a blindarlo facendogli sottoscrivere un contratto fino al 2027 con una clausola rescissoria che si aggira intorno ai 50 milioni di euro. Ma con un 2025 ancora tutto da scrivere, che contemplerà anche l’Europeo Under 21 che vedrà il Portogallo nelle prime caselle della griglia di partenza. E chissà se Mora non sarà protagonista della competizione, facendo così impennare – ulteriormente – il prezzo del suo cartellino e attirare i top club europei.

Foto: Instagram Rodrigo Mora