RODRI, UN GOL DA TREBLE

Il Manchester City festeggia il Treble. Un traguardo raggiunto vincendo, prima, il campionato inglese compiendo una rimonta pazzesca sull’Arsenal, poi la vittoria in FA Cup contro i rivali di sempre del Manchester United grazie alla doppietta di Gundogan. E, ieri sera, è arrivata anche la vittoria della Champions League contro l’Inter per 1-0 grazie al “piattone” di Rodri che non ha lasciato scampo ai nerazzurri.

Una partita che non era iniziata al meglio per Rodri, tanto che lui stesso nel post-partita ha dichiarato di non essere soddisfatto della sua prestazione nella prima ora di gioco: “Non avrei mai pensato di arrivare qui in finale, giocare così male come nel primo tempo e fare il gol vittoria“, ha dichiarato ai microfoni di Sky Sports.

Rodri è l’equilibratore di Pep Guardiola: lavoro sporco e geometrie per bilanciare l’enorme potenziale offensivo dei Citizens. Un gol che premia chi ha da sempre contribuito ai successi degli Sky Blue senza ottenere la stessa risonanza mediatica dei compagni. Una rete che lo fa entrare nella storia del Manchester City per l’importanza di questa Champions, la prima nella storia dei Citizens. E non solo. Perché il gol di ieri vale anche il Triplete, un’impresa riuscita – in Inghilterra – solo al Manchester United di Sir Alex Ferguson.

La finale di Istanbul ha premiato il duro lavoro: Rodrigo Hernández Cascante, un gol che vale un Treble.

Foto: Instagram Manchester City