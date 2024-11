Rodri sull’infortunio: “Il mio obiettivo è tornare in campo tra 6 o 7 mesi, ma saranno i fisioterapisti a stabilirlo”

Intervenuto nel podcast The Rest is Football, il neo Pallone d’Oro Rodri ha parlato del grave infortunio al crociato che lo terrà ferma per buona parte di stagione, non con poche ripercussioni sul suo Manchester City, che da quando non è più in campo fatica terribilmente. Il campione d’Europa, ha parlato dei tempi di recupero, e della voglia che ha di tornare a giocare.

“Il mio obiettivo è tornare prima della fine di questa stagione. Penso che in termini di mentalità sarà positivo per me non rinunciare alla stagione e provarci. Non so quando… il mio obiettivo è sei, sette mesi, ma saranno i fisioterapisti a stabilirlo”.

Foto: Instagram Manchester City