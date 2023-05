Rodri: “Stiamo vivendo un sogno, ora vogliamo realizzarlo”

Intervenuto ai canali ufficiali del Manchester City, il centrocampista dei Citizens, Rodri, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista della finale del 10 giugno contro i nerazzurri. Ecco le sue parole:”È un sogno arrivare in questa situazione. Abbiamo lottato per nove mesi per arrivare fino a qui. Vogliamo realizzare i nostri obiettivi. Vogliamo essere noi stessi, dare tutto. Dobbiamo mantenere la stessa energia, lo stesso umore, la stessa ambizione delle gare precedenti. Con questo spirito e con l’aiuto dei nostri tifosi, possiamo raggiungere i nostri obiettivi. La squadra si allena bene e dobbiamo recuperare. Sarà importante riposare perché alcuni giocatori hanno giocato molti minuti in questa stagione, ma allo stesso tempo devi mantenere il livello e non farlo scendere. Stiamo andando alla grande. Dobbiamo sostenere l’energia che ci sospinge”.

Foto: Instagram Manchester City