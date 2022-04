Rodri: “Secondo me siamo più forti del Real Madrid, ma dovremo dimostrarlo in campo”

Rodri, perno del Manchester City, ha rilasciato un’intervista al quotidiano Sport: “A volte sembra facile, ma sono felice di vittorie come quella che abbiamo ottenuto contro il Watford. Ora l’unica cosa che vogliamo è pensare al Real Madrid. Quando affronti squadre di altri paesi, molte cose cambiano e devi lavorarci sopra.

Sappiamo perfettamente come giocano e la loro esperienza in questa competizione, ma sanno anche soffrire e aspettare che arrivi il loro momento per farti male. È la grande virtù del Real. Nei 90 minuti magari non ti dominano, ma sono sempre pericolosi. Dobbiamo essere vigili e fare il meglio possibile nella partita d’andata in casa.

Benzema? È nel momento migliore della sua carriera. Ho giocato diverse volte contro di lui e si nota che capisce il gioco come nessun altro e fa migliorare la squadra in tutto, oltre a realizzare gol cruciali. Lo vedi suonare e pensi “cazzo”, mette la squadra a proprio agio.

La partita si deciderà a centrocampo? Certo, può essere. Sta a me mantenere la calma, e soprattutto essere mentalmente forte se a un certo punto bisognerà soffrire. A partire da questo, dovremo mostrare il calcio che abbiamo. Penso che migliori del Real, ma dobbiamo dimostrarlo in campo“.

Foto: AS